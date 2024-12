Episodio molto dubbio al 37esimo din area di rigore dei padroni di casa. Il difensore del Lecce, Gaspar, colpisce il pallone nettamente con la mano. Per Rapuano però non è un tocco punibile, nessun richiamo da parte del Var.Queste le parole dell'ex arbitro, Luca Marelli, sull'episodio: "Contatto con il braccio destro, si tratta del classico pallone inaspettato, sul rimpallo schizza sul braccio di Gaspar che era in posizione congrua, poi si allarga molto, la decisione di non assegnare rigore è corretta".