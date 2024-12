Da dove può ripartire la Juventus dopo Lecce?

Sì, dopo un giorno di riflessioni forse c'è ancora più amaro.ha lasciato tanto rammarico senza dubbio, ma è stata una partita che ha inquadrato alla perfezione il momento - e forse qualcosa in più - di questa squadra . Il match del Via del Mareche formano un quadro caotico, ancora incompleto e senza un finale definito. Ma andiamo con ordine. La prima di queste immagini è senza dubbio, che lega in qualche modo tutto il match: i bianconeri hanno sofferto tanto a Lecce, dunque un successo non avrebbe significato tranquillità e completezza. Dall'altra parte, però, avrebbe potuto aggiungere un mattoncino in più alla crescita della Juve,, ma ci torniamo dopo. La seconda è data dall'errore di Cambiaso, che però cela una condizione più generale: la stanchezza, anche mentale. Il difensore bianconero ha tentato un azzardo, e il prezzo (non solo per la sua giocata) è stato salatissimo. L'ultima immagine è quella, arrivati sì in un momento di difficoltà, ma che forse potevano essere spesi meglio.Dunque è tutto perduto? Certo che no, altrimenti il campionato dovrebbe terminare dopo ogni delusione. Il momento è difficile, e il mattoncino che ha aggiunto la Juve - come detto in precedenza - non è quello delle vittorie sporche. È quello della, della conoscenza dei propri mezzi e limiti. È probabilmente il più complesso, perché implica che si accettino diversi aspetti, e uno di questi è che la crescita è un processo lungo, che si costruisce inciampando e rialzandosi. La Juve deve ripartire da qui, e non sarà semplice, ma





