Come la Juventus può far male al Lecce

Nemmeno Under 23, addirittura…. Sarà unagiovanissima, con un'età media di 21,6 anni escludendo i portieri e il ritrovato Danilo, quella che questa sera affronterà ilcon l'obiettivo di ritrovare il successo in campionato, dopo il pareggio contro l'Aston Villa a Birmingham dove si è presentata con appena 14 giocatori di movimento a disposizione. Quel gruppo oggi ha "perso per strada" pure Nicolò Savona, ma in compenso ha accolto cinque nuovi "baby" che si sono meritati una chiamata tra i grandi: Alfonso Montero, Filippo Pagnucco, Diego Pugno, Augusto Owusu e Christos Papadopoulos.Non si sa, ora, se qualcuno di loro troverà spazio anche in campo (e nel caso a chi toccherà), ma ciò che è certo è che contro un'avversaria come il Lecce, con una caratura tecnica sicuramente inferiore, ci si aspetta una Juventus meno equilibrata, disposta a prendersi qualche rischio in più pur di mettere i propri uomini d'attacco nelle condizioni di avere più occasioni da goal. Del resto, come scrive Tuttosport, un tridente che può puntare su dribblomani come, oltre che sullo sprinter, offre a Thiago Motta due modalità differenti per far valere la propria superiorità di base: puntare a saltare l'uomo nello stretto oppure agire in velocità per punire i giallorossi qualora si trovassero a perdere palla nella trequarti per merito della riaggressione bianconera.





