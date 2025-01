Lecce-Genoa, la partita di Fabio Miretti

Minuti giocati: 45'

Assist previsti: 0.01

Tocchi: 24

Precisione dei passaggi: 88% (7 su 8)

Dribling tentati (riusciti): 1 (1)

Contrasti a terra (vinti): 12 (5)

Tra Lecce e Genoa la partita è finita in parità a reti inviolate, uno 0-0 pirotecnico con pali e traverse. Il centrocampista della Juventus Fabio Miretti ha giocato per 45 minuti, i primi 45 prima di essere sostituito da Jeff Ekhator. Un primo tempo opaco per il classe 2003, pochi palloni toccati e pochi guizzi importanti. Di seguito i dati della sua gara da SofaScore: