Rafael, attaccante del Milan, ha risposto a Paolodopo le critiche ricevute per essersi isolato con Theo Hernandez durante il cooling break di Lazio-Milan. Di Canio aveva definito vergognoso l'atteggiamento dei due giocatori, sottolineando che comportamenti del genere non sono accettabili in una squadra come il Milan. In risposta, Leao ha pubblicato su X una foto di Di Canio che esegue il saluto romano, riferendosi a un episodio del 2005. Il post, che includeva un altro contenuto offensivo poi cancellato, ha riacceso le polemiche e la diatriba tra i due.