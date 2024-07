L'autore

Esce in libreria, per la collana "Grande Sport", il libro di, giornalista del Corriere della Sera. "Le Leggende della Juventus", i grandi campioni della storia bianconera.Se si pensa al calcio italiano, la prima squadra che prende forma nella nostra testa è la. Una società, quella torinese, entrata nel mito non solo del pallone in cuoio, ma dello sport in generale. Una compagine composta da giocatori e allenatori leggendari, in grado di scrivere – e riscrivere – la storia del calcio italiano ed europeo: a partire dalla panchina di corso Re Umberto, dove è nata nel lontano 1897, fino ad arrivare al business del pallone dei giorni nostri.Da Felice Borel al re Cristiano Ronaldo, quella juventina è una delle galassie più ricche di stelle del calcio mondiale: il "Pelé bianco" Anastasi, il "Divin codino" di Baggio, le magie di Zizou, le volate della locomotiva Nedved, la classe aristocratica di Boniperti e Platini, passando per la potenza, l'eleganza e la tecnica di Charles, Sivori, Rossi, Scirea e Del Piero. In questa edizione aggiornata, tra gol, parate e giocate indimenticabili trovano spazio anche l’arguzia, il carisma e l’intelligenza tattica dei tre allenatori più vincenti della storia bianconera: Trapattoni, Lippi e Allegri. Un viaggio alla ricerca dell'eccellenza, che abbraccia le diverse generazioni in nome di un'unica, magnifica, ossessione: quella di vincere.dal 2002 è alla redazione sportiva del «Corriere della Sera». Ha seguito il grande ciclismo fino al 2014. Dal 2011 si occupa dei principali eventi calcistici nazionali e internazionali, dalla lotta scudetto – con oltre dieci anni al seguito della Juventus - alle finali di Champions e dei Mondiali.