Come sta Cambiaso: le parole di Thiago Motta

Andreaè partito nuovamente dalla panchina inha parlato proprio di questa scelta ai microfoni di Dazn dopo la partita: "Andrea dopo l'infortunio con il Bologna ha avuto qualche difficoltà a rientrare con la squadra"."In questo momento devo anche ringraziare perchèallenarsi, oggi è entrato molto bene, speriamo che riprenda la forma fisica il più presto possibile, sarà sicuramente un altro giocatore che potrà aiutare la squadra ad alzare il livello". Le panchine di Cambiaso in queste ultime partite quindi non sono solo per scelta tecnica ma anche perché il giocatore continua a non essere al meglio.