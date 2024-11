Dopo la vittoria di misura della Lazio contro il Monza, il tecnico Marcoha commentato la prestazione ai microfoni di DAZN, lodando in particolare il difensore Alessio Romagnoli e sottolineando l’importanza di mantenere l’ambizione personale per continuare a crescere.Baroni ha riconosciuto la grandezza di Alessandro Nesta, un campione indimenticabile che ha segnato la storia della Lazio, ma non ha nascosto l’apprezzamento per Romagnoli: "Romagnoli è un grande, e sono contento di poterlo allenare". Con queste parole, Baroni ha evidenziato la centralità del difensore nella rosa attuale, indicandolo come punto di riferimento per solidità e leadership.Riguardo all’approccio della squadra e alla mentalità da coltivare, Baroni ha aggiunto: “L’ambizione però devi averla dentro per lavorare e migliorarti. Altri pensieri possono allontanarti dal lavoro e dalla crescita che devi fare”. Questo richiamo alla concentrazione e al miglioramento continuo evidenzia la filosofia dell’allenatore, che guarda oltre il risultato immediato, puntando a una crescita costante dei suoi giocatori.