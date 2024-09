Lazio-Juventus Women LIVE: la partita

Dopo la grande vittoria contro iltorna in campo in campionato contro lan trasferta. L'obiettivo è provare a fare bottino pieno concludendo la terza giornata a punteggio pieno dopo le vittorie contro Sassuolo e Como. La Lazio invece deve ancora ottenere il primo successo, due pareggi per ora in campionato. Di seguito le formazioni ufficiali e la cronaca della partita con gli episodi più importanti della gara.Cetinja; Mancuso, Eriksen, Connolly, Oliviero, Zanoli, Piemonte, Simonetti, Goldoni, D'auria, Visentin.peyraud magnin; Gama, Calligaris, Kullberg; Thomas, Bennison Schatzer, Bonansea; Girelli, Lehmann, Vangsgaard.La cronaca di Lazio-Juventus Women.41' - Pazzesca azione di Visentin che colpisce la traversa con un tiro da fuori area.28' - GOL LAZIO, colpo di testa vincente di Goldoni! Pareggio biancoceleste18' - Traversa di Vangsgaard con un colpo di testa. Juve vicina al raddoppio.10' -segna Schatzer alla prima vera occasione delle bianconere. Conclusione da dentro l'area e vantaggio Juve.1'- Inizia Lazio-Juventus Women