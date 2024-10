Come giocherà la Lazio contro la Juventus?

Lanon ha paura. E non ha nessuna intenzione di derogare alla propria filosofia di gioco, quella che l'ha resa la rivelazione di questo primo scorcio di campionato, tanto che è pronta a presentarsi anche all'Allianz Stadium con il solito schieramento ultra-offensivo e nella versione arrembante e sbarazzina ammirata fin qui. Stando a La Gazzetta dello Sport, anche a Torino Marco Baroni disporrà la sua squadra con il consueto, dunque con un doppio centravanti (Dia alle spalle di Castellanos), due ali che sono attaccanti esterni (Isaksen e Zaccagni) e due terzini (Marusic e Tavares) che faranno le ali.Sei uomini d'attacco, quindi, con i restanti quattro (la coppia di centrali di centrocampo Rovella-Vecino e quella difensiva Gila-Romagnoli) a fare da diga. L'atteggiamento spavaldo - riflette il quotidiano - è stato fin qui complessivamente un successo. Perché la Lazio ha fatto 13 punti in sette partite ed è attualmente terza in campionato, mentre in Europa League è addirittura prima nel girone unico. Ora, per capire fin dove le aquile di Baroni potranno osare.





