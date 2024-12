Le parole diin conferenza stampa:ESPORSI ALLA CURVA - "Questa è una dinamica da sempre alla Juventus. Quando si vince, si va a esultare. Pareggi o sconfitte, si va dai tifosi a ringraziare per il supporto. In una serata come oggi, siamo tutti umani, la testa calda. Dinamica della Juve da quando sono qua, ho imparato questo dai più vecchi. Fin quando ci sono io, rispetteremo questa dinamica. Magari quando andrò via non si farà. Andiamo sempre a dire grazie a loro, sono importanti per noi, principalmente in questa stagione con più difficoltà del solito. Ci sono tanti ragazzi, tanti calciatori che ancora devono capire e imparare quello che è la Juventus, la storia della Juventus. C'è un lavoro importante che è dare supporto ai ragazzi".