Nienteper. Il capitano nerazzurro, tornato dalla Nazionale con qualche acciacco, ha lasciato il ritiro in Veneto per rientrare a Milano essendo alle prese con febbre e vomito, che non gli avrebbero consentito di mettersi a disposizione di Simone Inzaghi. Al "Bentegodi", alle 15.00 di oggi, dovrebbero quindi partire titolari in attacco Marcus Thuram e Joaquin Correa. L'assenza del Toro potrebbe farsi sentire per l'Inter, che non può contare nemmeno sull'infortunato Hakan Calhanoglu ma contro l'Hellas dovrà andare a caccia dei tre punti, in attesa di Milan-Juventus.