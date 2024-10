ha parlato della sua candidatura per la vittoria del Pallone d'Oro 2024, dopo l'endorsement ricevuto dal suo allenatore in Nazionale Lionel Scaloni, il quale ha dichiarato che nessuno più di Lautaro meriterebbe il riconoscimento dopo la grande stagione vissuta con l'e con l'"Sarò a Parigi per la premiazione, andrò con mia moglie, con la speranza di sempre. Analizzando il tutto, penso di esserci. Non voglio dire che me lo merito, ma sono felice e ci spero. Vedremo cosa succederà quella sera", ha ammesso Lautaro Martinez a 'TyC Sports'.