Le condizioni di Djimsiti

Importante defezione per l'Atalanta che dovrà rinunciare ad un suo titolare in vista della partita contro la Juventus, in programma martedì al Gewiss Stadium con calcio d'inizio alle ore 20.45. Contro l'Udinese, infatti, si è infortunato Berat Djimsiti, uscito al 24' del primo tempo dopo un duro scontro di gioco con Ehizibue.Djimsiti si è infortunato contro l'Udinese e, come ribadito da DAZN in presa diretta, si è procurato un trauma cranico che di fatto lo esclude dalla partita di martedì contro la Juventus.