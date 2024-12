Lapo Elkann, ha parlato ai microfoni di Sky Sport da Abu Dhabi, presente al box Ferrari per l'ultimo Gran Premio della stagione di Formula Uno. Un'occasione utile per analizzare anche il momento complicato vissuto dalla Juventus. Di seguito ecco le dichiarazioni di Lapo Elkann:"Motta è un uomo eccezionale e un allenatore di talento, ma è necessario avere pazienza. Da tifoso, il pareggio non mi soddisfa, desidero la vittoria. Riguardo allo Scudetto, spero di poter vincere come tutti gli altri, e sono dispiaciuto per il risultato di ieri. Ora affrontiamo il Manchester City e dobbiamo vincere."