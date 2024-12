L’assesi riaccende dopo gli affari che negli ultimi anni hanno coinvolto Zaniolo, approdato in Turchia, e Angelino, arrivato in Italia via Lipsia. La scorsa estate Nicola Zalewski ha rifiutato il trasferimento, ma ora potrebbe profilarsi un’operazione ancora più clamorosa: Pauloprotagonista.L’AGENTE IN TURCHIA – Ieri, Carlos Novel, membro dell’entourage di Dybala, è stato in Turchia per incontrare il consiglio direttivo del Galatasaray e assistere alla partita contro il Trabzonspor. L’obiettivo è portare la Joya in Turchia già a gennaio, risolvendo così anche la questione contrattuale in sospeso con la Roma. Lo riporta Sports Digitale.