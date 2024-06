Great save from Wojciech Szczesny there! pic.twitter.com/6NumJ4b1RY — Max Statman (@emaxstatman) June 16, 2024

Durante la sfida traa Euro 2024, Wojciechha dimostrato ancora una volta di essere un portiere di classe mondiale. L'estremo difensore della Juventus è stato protagonista di due parate decisive che hanno mantenuto la Polonia in partita, contribuendo in modo determinante al risultato finale.In particolare,si è esaltato sua inizio partita e soprattutto su una girata di Van Dijk da calcio d'angolo. Il portiere polacco è stato battuto poi dall'attaccante del Liverpool, ma beffato da una deviazione decisiva. Con queste parate, Szczesny ha confermato di essere uno dei migliori portieri del torneo, ricevendo elogi sia dai compagni di squadra che dagli avversari. Guarda il video qui in basso.