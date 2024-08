Scambio Raspadori-Chiesa: le ultime notizie

Il caso più rilevante in casaè legato a Federico, la cui eventuale cessione potrebbe sbloccare ulteriori movimenti di mercato per rinforzare l'attacco. Secondo quanto riporta La Stampa, l'agente di, sta cercando club interessati al giocatore.Recentemente, si è riacceso l'interesse della, che però sta prendendo tempo dopo l'acquisto die la reazione tiepida di Chiesa al primo tentativo del club giallorosso.Nel frattempo, alla Continassa si sta valutando la possibilità di uno scambio con Giacomodel Napoli, anche se per ora non ci sono segnali positivi in merito. L'Inter rimane sempre alla finestra, pronta ad agire se Chiesa dovesse liberarsi a parametro zero.La situazione di Chiesa è particolarmente delicata e vincolante, poiché una sua cessione consentirebbe alla Juventus di realizzare ulteriori acquisti attesi per rafforzare l'attacco, incrementando così le opzioni disponibili per il tecnico e migliorando la competitività della squadra in vista della prossima stagione.





