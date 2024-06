Soulé sul mercato: quanto chiede la Juventus

Non solo Huijsen, anche Matias Soulé può essere ceduto dalla Juventus. Così ne parla La Stampa: "Difficilmente tornerà a Torino: su di lui ci sono club inglesi (dal Newcastle al neopromosso Southampton che a gennaio ha prestato Alcaraz ai bianconeri) e anche il Bayer Leverkusen campione di Germania."Soulé, che ha trascorso l'ultima stagione in prestito al Frosinone, ha aumentato il suo valore e la valutazione del cartellino. Cristiano Giuntoli, si legge, è pronto a guadagnare più di 40 milioni di euro dalla cessione di Soulé, che dunque finanzierà l’arrivo di Koopmeiners: sotto forma di soldi contanti oppure come contropartita gradita all’Atalanta.