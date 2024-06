Laha già ormai da settimane raggiunto l'accordo sia con Micheleche con ilper il suo trasferimento a Torino. I tifosi però si interrogano sul motivo per cui il suo approdo in bianconero ancora non sia stato ufficializzato. Stando a quanto riferisce oggi La Stampa la volontà della società bianconera sarebbe quella di definire prima il trasferimento in uscita del portiere polacco Wojciech, in trattativa avanzata con l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo. Dopo aver salutato il portiere polacco si potrebbe procedere con l'ufficializzazione del portiere ex Monza. Manca sempre meno, conto alla rovescia.