Domenicosta rientrando dal lungo infortunio, ad inizio agosto dovrebbe poter tornare ad allenarsi sul campo, ma ancora non è certo. Un lungo recupero quello del giocatore del Sassuolo. Neroverdi che in assenza di Berardi, ai box, si sono ritrovati a retrocedere in Serie B. Tuttavia, stando a quanto riferisce oggi La Stampa, il giocatore del Sassuolo vorrebbe riaprire i dialoghi interrotti la scorsa estate per il suo trasferimento alla Juventus. Qualora i neroverdi aprissero al prestito la trattativa potrebbe decollare, si attendono aggiornamenti, ma potrebbe sposare il progetto bianconero.