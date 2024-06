Il capitano del Napoli Giovannivuole la Juventus nel suo futuro, in seguito alla rottura con Aurelio De Laurentiis, nonostante le telefonate per convincerlo del nuovo tecnico Antonio. Stando però a quanto riferisce l'edizione odierna de La Stampa i due club starebbero pensando ad uno scambio di mercato. Sul piatto Enzo, che gode della grande stima di Giovanni Manna che a Torino lo ha visto crescere e proprio il capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo. Per ora è solo un'ipotesi ma potrebbe prendere piede.