Szczesny all'Al-Nassr: cosa succede

Dopo la svolta arrivata tra lunedì e martedì, c'è stato un rallentamento nella trattativa che porterebbe Szczesny all'Al Nassr. Il portiere della Juventus, che in un primo momento aveva chiuso le porte all'addio, volendo rimanere a Torino fino alla scadenza del contratto (2025), ha trovato un accordo con il club saudita ma ancora non si è arrivati alla fumata bianca.Come riferisce La Stampa, diplomazie al lavoro per sbloccare la cessione di Wojciech Szczesny all’Al-Nassr. In ballo tra i 4 e i 5 milioni per il club bianconero che attende di accogliere Michele Di Gregorio dal Monza (operazione da circa 20 milioni) e per cui si aspettano solo le firme e l'annuncio.