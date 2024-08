Chiesa, le opzioni in Premier League per il futuro

Dopo aver vagliato le ipotesi italiane, dalla Roma al Napoli, l'agente di Federico Chiesa, Fali Ramadani, adesso è in giro per l'europa con l'obiettivo di capire chi effettivamente si farà avanti per il giocatore della Juventus.In particolare, gli occhi sono in Premier League. E' lì che si cercano soluzioni per il futuro di Chiesa. Come racconta, Ramadani sta parlando con quattro club inglesi, ovvero Tottenham, Chelsea, United e Arsenal. Mentre sullo sfondo si concretizza lo spettro dell’Inter a fine contratto tra un anno visto che adesso i nerazzurri non hanno spazio per il giocatore.