Kaio Jorge Cruzeiro, il comunicato ufficiale

Kaio Jorge, la sua stagione al Frosinone

I numeri

Presenze: 22

Minuti: 913'

Goal: 3

Assist: 1

lascia laper tornare in Brasile, dove giocherà nel Cruzeiro a partire dalla stagione 2024/2025. L'attaccante, nato nel 2002, era arrivato a Torino nell'estate del 2021. Durante il suo periodo con la Juventus, ha accumulato 11 presenze tra Serie A e Coppa Italia, prima di subire un grave infortunio. Alla fine di febbraio 2022, infatti, Kaio Jorge ha riportato la rottura del tendine rotuleo del ginocchio destro durante una partita con la Juventus Under 23, che lo ha costretto a un lungo periodo di stop.Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Cruzeiro Esporte Clube per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Pinto Ramos Kaio Jorge a fronte di un corrispettivo di € 7,2 milioni, pagabile in tre esercizi. Tale operazione genera un impatto economico positivo pari a € 3,1 milioni, al netto degli oneri accessori (contributo di solidarietà, compensi agli agenti e sell-on fee).La nota positiva, in questa stagione, é che Kaio Jorge sia tornato a giocare nella massima serie italiana, dopo il lunghissimo periodo di inattività. Ma con i ciociari, il brasiliano ha faticato a trovare continuità e la miglior forma, come è normale che sia. Anche per questo motivo, la Juventus ha deciso di non chiudere le porte alla cessione.