La vittoria per 2-0 nel derby contro il Torino rappresenta un momento chiave per la Juventus di Thiago Motta, che ha dimostrato solidità e personalità. Il Corriere dello Sport elogia la prestazione dei bianconeri, sottolineando come la squadra abbia dominato per buona parte della gara, imponendosi con gol e un gioco incisivo. Nonostante un calo fisico nella ripresa, la Juventus è riuscita a gestire il vantaggio, sigillando la partita con sicurezza e avvicinandosi a un solo punto dalla vetta.Anche La Gazzetta dello Sport si esprime positivamente, riconoscendo la scelta azzeccata di Motta di schierare Weah dall'inizio e inserire Conceicao nei minuti decisivi. La Juventus ha mostrato una chiara identità di gioco e un’organizzazione che fanno ben sperare per il prosieguo della stagione.