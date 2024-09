Le critiche e gli attacchi di Antonionei confronti dinon sono passati inosservati, suscitando una pronta reazione da parte della sorella del fuoriclasse portoghese, Elma Aveiro. Cassano, durante la trasmissione “Viva el Futbol”, aveva affermato che Ronaldo non sapesse giocare a calcio, definendolo "l'anticalcio" in confronto al suo idolo, Lionel Messi. Secondo l'ex calciatore barese, giocatori come Higuain, Aguero, Lewandowski, Benzema, Ibrahimovic e Suarez sapevano giocare meglio con i compagni di reparto e con la squadra, dimostrando abilità superiori a quelle di Ronaldo.LA RISPOSTA - "Una persona si sveglia con queste cose. Non conosco questo pover'uomo e neanche mi interessa. Ma gli dico solo una cosa, se Ronaldo non sa giocare e ha segnato 900 gol, immagina se sapesse giocare". Elma ha poi paragonato Cassano a un pagliaccio, aggiungendo: “Dicono che fosse un giocatore di calcio, penso che si siano sbagliati, in realtà era un raccattapalle".