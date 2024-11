Il commissario tecnico della Serbia, Dragan Stojkovic, ha recentemente parlato delle condizioni fisiche dei suoi attaccanti in vista delle prossime sfide. Tra i temi più discussi, c'è il ritorno in nazionale di Dusan Vlahovic, centravanti della Juventus, che si prepara a rientrare dopo un periodo di assenza a causa di un infortunio.Nel suo intervento, Stojkovic ha dato un aggiornamento sulle condizioni di Luka Jovic, attaccante del Milan, che, dopo aver accusato un infortunio in precedenza, è in dubbio per le prossime due partite della Serbia. Tuttavia, il CT ha messo in evidenza il ritorno di Vlahovic come una notizia estremamente positiva per la sua squadra: "Jovic è fra i giocatori che si uniranno alla squadra, ma a causa del suo infortunio precedente, è in dubbio per le prossime due partite. Comunque, devo sottolineare il ritorno di Vlahovic, che è un grande vantaggio per noi".