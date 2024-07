Questa estate segna un'altra fase di separazione per Westondalla, più definitiva rispetto alla scorsa stagione. Il club bianconero intende cedere il giocatore, e l'ha confermato anche all'entourage di McKennie, in attesa di offerte più concrete e vantaggiose dopo il mancato accordo con l'Aston Villa. Se l'anno scorso McKennie ha trovato un modo per riaffermarsi nonostante le incertezze, quest'anno sembra improbabile un ritorno in rosa. Un fattore cruciale è la scadenza del suo contratto nel 2025, che spinge la Juventus a cercare soluzioni definitive per il futuro del centrocampista statunitense.