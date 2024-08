Stando a quanto riportato da La Repubblica,è finito nel mirino deldi Alberto Gilardino, che lo considera una priorità dopo l'addio di Mateo Retegui. L'attaccante polacco, attualmente con un contratto da 3 milioni e mezzo di euro fino al 2026, non rientra nei piani di Thiago Motta, anche se negli ultimi giorni si era parlato di un suo possibile reintegro in rosa come vice di Dusan Vlahovic. Per facilitare il trasferimento del classe 1994, ancora in fase di recupero dall'infortunio che lo ha costretto a saltare l'Europeo, lapotrebbe essere disposta a contribuire parzialmente al pagamento dell'ingaggio.