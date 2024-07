Laha fatto di tutto per convincere, ma alla fine ha perso la pazienza. Giuntoli, supportato da Thiago Motta, aveva offerto un biennale da 7 milioni più 1 di bonus, con risposta richiesta prima dell'Europeo. Adrien ha prima preso tempo, poi declinato l'offerta, che includeva anche la fascia di capitano. Chi gli è vicino racconta che sogna di giocare per il Real Madrid. Al momento non c'è una trattativa concreta con i Blancos, ma il mercato è imprevedibile. Nel frattempo, mamma Veronique esplora il mercato inglese, con contatti avviati con Liverpool, Manchester United e Arsenal.