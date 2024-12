Khephrensi è reso protagonista di una serata indimenticabile con la maglia della, segnando i suoi primi due gol in bianconero e realizzando la sua prima doppietta in carriera nei top 5 campionati europei. Il centrocampista francese ha finalmente ritrovato la via del gol in queste competizioni, dopo un digiuno che durava dallo scorso marzo, quando andò a segno contro il Lens in Ligue 1 con il Nizza. Thuram ha dimostrato di essere un elemento fondamentale per la squadra, unendo qualità tecniche e fisicità. La sua prestazione conferma il grande potenziale e la crescita costante del giocatore.