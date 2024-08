Parto col dire che serviva esattamente una serata così. Insomma, una serata da. I tre punti all’esordio in campionato, sì, ma anche respirare a pieni polmoni aria bianconera. Non che quello di oggi, con tutto il rispetto per il Como e la sua gente, rappresentasse uno Zoncolan da scalare. Ma non nego di aver avuto una certa ansia proiettandomi verso questa partita. Perché, pre season e mercato, hanno mostrato come la Vecchia Signora sia un cantiere aperto.Non illudiamoci, per carità, questo è soltanto un primissimo assaggio. Ma si osserva nitidamente come, in poche settimane di lavoro, abbia già dato un’identità alla squadra. Certo, da definire passando anche da quattro tasselli ancora da inserire in rosa, tuttavia i principi di gioco sono chiari e lo saranno sempre di più.E poi c’è il coraggio. Che, appunto, ce l’hai o non ce l’hai. E Thiago Motta ne ha da vendere. Vedi la chance affidata dall’inizio a, 2004, già protagonista nelle amichevoli estive. Ebbene, il belga ha ripagato questo attestato di stima con un goal e – in generale – una performance promettente. Un inchino sotto la Sud e la netta sensazione che sia destinata a rimanere definitivamente in prima squadra.Il coraggio, dicevamo, anche di rischiare. Specialmente nella primissima costruzione, usi e costumi differenti per Madama rispetto al recente passato. D’altra parte, si sa, Thiago Motta è fatto così: richiede grande abnegazione nelle due fasi, il tutto privilegiando trame chiare e redditizie.Segna pure, al centro del progetto marchiato TM, in campo per 45’ caratterizzati da un problema muscolare che, per forza di cose, dovrà portare Il dg Cristiano Giuntoli ad accelerare per rimpolpare il parco ali.Impossibile non menzionare l’estro di Yildiz e la serata di Vlahovic. Il serbo assapora la rete (annullata una rete per fuorigioco iniziale di Cambiaso), colpisce due legni e sfiora la rete in altre due circostanze.Ora, però, la palla passa alla società. Chiamata a puntellare l’organico (preso Kalulu) sempre all’insegna della qualità. Dato: nella ripresa contro il Como, a testimonianza della bontà del progetto, la Juve ha proposto quattro calciatori passati dalla Next Gen: Mbangula, Yildiz, Savona e Fagioli. Non male.





