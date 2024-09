Come ha giocato Gatti con l'Italia? Le pagelle

ha giocato titolare nel match dell'contro Israele, vinto dagli azzurri con il punteggio di 2-1. Il difensore della Juventus è stato schierato nel centro destra della difesa a tre. Una gara tutto sommato positiva per il bianconero."Prende subito le misure alla controparte, attento a non scoprire la difesa quando si alzano gli altri centrali. Al 9' st perde Jehezel in area, Donnarumma è pronto", la pagella di Tuttosport, che dà 6 a Gatti. Più alto il voto del Corriere dello Sport invece (6,5): "Salva con tempismo e sangue freddo su Abada, tiene unita la difesa pur senza apparire: in certi casi, la sostanza è molto più importante della forma". Gatti è stato lanciato da Luciano Spalletti al posto di Di Lorenzo, che aveva faticato anche contro la Francia.