Nonostante l'interesse di Federicoe del suo entourage, laè ancora in attesa di un'offerta ufficiale da parte del. La situazione rimane incerta poiché il club spagnolo sta considerando diversi profili per il mercato estivo e non ha ancora deciso se Chiesa sarà una priorità. Il Barcellona potrebbe scegliere altre opzioni, lasciando la Juventus in attesa di sviluppi concreti. L'incertezza persiste, e il futuro del giocatore dipenderà dalla decisione finale del club catalano, che deve ancora confermare se intende puntare su di lui. Lo riporta Fabrizio