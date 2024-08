Lavuolee filtra ottimismo sulla buona riuscita dell'affare. Stando a quanto riferisce La Nazione oggi la Juventus vorrebbe chiudere l'accordo sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a 30 milioni di euro. La Fiorentina invece dal canto suo spererebbe di inserire la formula del prestito oneroso in modo da rientrare prima nei 30 milioni. Formula non eccessivamente gradita dalla Juventus. La sensazione però è che l'affare sia ormai in discesa e si farà indipendentemente dalla formula su cui continuano le trattative. Manca decisamente poco prima di arrivare alla chiusura finale della trattativa.