Il tecnico dellaMassimonel corso di questa stagione ha fatto una grande cavalcata con i giovani bianconeri in Lega Pro, fino ad infrangersi contro il muro chiamato Carrarese ai playoff. Stando a quanto scrive oggi La Nazione il tecnico dellaMimmo Di Carlo è in dubbio per la prossima stagione, potrebbe infatti lasciare il club di Ferrara. In caso di separazione dal club uno dei nomi che piacerebbero al club scaligero sarebbe proprio quello di Massimo Brambilla, attuale allenatore della Juventus Next Gen.