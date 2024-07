Juventus e Fiorentina potrebbero parlare di Manuel Locatelli negli ultimi giorni di mercato. A riportarlo è "La Nazione". I viola, infatti, non perdono di vista il centrocampista classe 1998 di proprietà dei bianconeri, che - potenzialmente - potrebbe lasciare Torino in quanto non più considerato un titolare fisso. La Juventus - che ha ingaggiato Locatelli nell'estate del 2021 - chiederebbe non meno di 25 milioni di euro per il giocatore, mentre la Fiorentina vorrebbe puntare ad un un prestito con diritto di riscatto. Parlare di trattativa in questo momento è un esercizio troppo frettoloso, perché al momento non si registra nulla di estremamente concreto. Resta da capire se potranno esserci possibili sviluppi nella parte finale del mercato estivo. Soprattutto se la Juventus volesse piazzare un altro colpo in mezzo al campo, affollando ulteriormente il reparto.