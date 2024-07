Possibile intreccio di mercato tra, dopo il contatto avvenuto tra i due club nella giornata di martedì 30 luglio: come riportato da 'La Nazione', il dialogo si sarebbe focalizzato su, centrocampista americano finito sulla lista dei giocatori cedibili sul fronte bianconero, e, attaccante argentino di proprietà della viola. Secondo quanto filtra, la Juventus si sarebbe limitata ad un primo sondaggio e ad una semplice richiesta di informazioni. Il nome di Nico Gonzalez, infatti, potrebbe tornare di moda qualora il club piemontese non riuscisse ad arrivare a Karim Adeyemi, per il quale è già stato formulata la prima offerta ufficiale.