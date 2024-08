Laha raggiunto un accordo con la Fiorentina per. Stando a quanto riferisce La Nazione si attende solo l'arrivo di Albert Gudmundsson a Firenze prima di sbloccare la partenza di Nico. L'argentino è obiettivo numero uno di mercato della Juventus e potrebbe chiudere presto l'affare. Intesa che sarebbe stata trovata sulla base di un prestito con obblico di riscatto tra un anno, fissato sui 30 milioni di euro. Manca solo GUndmundsson per sbloccare l'affare. Sembra però manchi sempre meno per la chiusura dell'affare.