si avvicina ed è una sfida cruciale, soprattutto per i rossoneri, che non possono permettersi di perdere terreno in classifica. Per il Milan e Paulo Fonseca è un altro bivio stagionale, reso ancora più significativo dalla presenza di Zlatan. Sarà il primo Milan-Juve per Ibra da dirigente, dopo anni vissuti in campo con entrambe le maglie. Consapevole dell’importanza del match, Zlatan ha passato la settimana a Milanello, non parlando direttamente alla squadra, ma facendo sentire il suo supporto. La sua presenza sottolinea il momento delicato, in cui il Milan cerca risultati migliori rispetto a quelli finora ottenuti. Lo riporta laa Gazzetta dello Sport.