Thiago Motta, parlando del suo passaggio dalalla, ha sottolineato che la sua visione del calcio rimane invariata. Ora si trova in una nuova fase, con una squadra in costruzione che migliora giorno dopo giorno, pronta ad affrontare la prima partita di campionato. Con una lunga carriera nel mondo del calcio,ha accumulato esperienze ad altissimo livello e ritiene che la Juventus sia attualmente a quei vertici. Ha enfatizzato l'importanza di mantenere costante impegno, determinazione, concentrazione e ambizione. Ha inoltre ribadito che, pur essendo un club grandissimo, nessuno è imprescindibile, ma tutti sono importanti per il successo della squadra."Dal Bologna alla Juventus, ho la stessa idea di calcio. Adesso è un nuovo periodo con una squadra che stiamo costruendo, una squadra che sta migliorando giorno dopo giorno e siamo pronti per affrontare la prima partita di campionato. Quasi durante tutta la mia vita dentro il calcio, sono tanti anni che sto in questo mondo, ho visto tantissime cose di alto livello e noi oggi siamo ad altissimo livello. Dobbiamo mantenere lo stesso impegno, la stessa determinazione, concentrazione e l’ambizione giorno dopo giorno e facciamo parte di un club grandissimo e tutti noi siamo importanti, nessuno imprescindibile, ma tutti importanti".