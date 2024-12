Juventus, le ultime dall'infermeria: chi recupera per la Fiorentina

Dopo due giorni di riposo, latornerà alla Continassa per iniziare la preparazione verso una partita importante come quella contro la, in programma domenica all'Allianz Stadium. Da oggi Thiago Motta ritrova la squadra alla Continassa. Ecco le ultime sui giocatori indisponibili.Contro il Monza mancavano, oltre a Bremer, Cabal e Milik anchee Rouhi. La Juve spera di recuperare entrambi i brasiliani; Danilo era fuori per un piccolo problema alla caviglia mentre Douglas Luiz per una gestione dopo i tanti problemi fisici. Ci sono possibilità che riescano ad esserci per Juventus-Fiorentina. Da valutare anche le condizioni di Koopmeiners, che però non ha riportato lesioni e quindi potrebbe essere convocato già per la prossima partita.