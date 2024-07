Il programma di giornata

Dopo la cena di squadra di ieri sera aavrà accantonato il sorriso sornione e avrà indossato una maschera più prudente. Domani scopriremo una parte della sua idea, allontanandoci dalle sensazioni e dalle supposizioni (sempre dettate dalle notizie), quindi guardando con i nostri occhi. Non vediamo l'ora, e siam qui per raccontarvelo.Con ogni probabilità non scopriremo qualcosa in più sui numeri che andranno a comporre la, ma proveremo a disegnare una traiettoria evolutiva. Per capirci: cosa potrà proporre questa squadra? E in quali ruoli giocatori ad oggi anarchici - tipo Miretti, pensiamo a, capiamo lo stesso- possono agire. Eh, non è roba da poco. E' la roba che andrà a fare la Juve nei prossimi mesi.Cosa aspettarsi? Vi veniamo incontro, giocando pure sulla curiosità di una giornata che spezza la monotonia di questi primi giorni. Al mattino giro turistico nell'archivio dell'adidas e ciò che ha rappresentato per lo sport mondiale. Al pomeriggio si "fa calcio", si torna in campo. E stavolta senza recinzioni che tengano, con gli occhi ben aperti in direzioneCosa chiederà ai suoi? Sarà soddisfatto del lavoro fatto finora con la squadra? Questo gruppo è davvero così coeso come pare? L'avrete capito: le domande sono tante e tutte possono tirare fuori buone sensazioni. Siamo solo all'inizio, ma per i nostri occhi "non c'è più riposo".