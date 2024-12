Juventus, niente allenamenti per Natale

Niente sosta natalizia in Serie A, con il campionato che riprenderà regolarmente nel prossimo week end con la diciottesima giornata in programma. Lasfiderà lacomunque ha voluto concedere qualche giorno di riposo ai giocatori per Natale.La Juventus si è allenata il giorno dopo la vittoria con il Monza mentre non lavorerà alla vigilia di Natale e il giorno di Natale. I bianconeri quindi riprenderanno la preparazione verso la Fiorentina giovedì 26 dicembre. Questo il programma della squadra nei prossimi giorni. La gara contro i viola sarà domenica alle ore 20:45.