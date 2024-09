Ricardo Pepi obiettivo della Juventus: quanto costa e che ruolo avrebbe

Lapensa già al futuro e in particolare a come rinnovare l'attacco. Nel mirino dei bianconeri è finitoche affronterà la Juve proprio in Champions League tra una settimana. Ecco quanto costa e che ruolo avrebbe.Pepi ha un contratto con il club olandese fino al 2028, molto lungo quindi ed è valutato dal PSV intorno ai 15 milioni di euro. Lo statunitense andrebbe a ricoprire il ruolo di vice Vlahovic. In Olanda ha mantenuto un'ottima media realizzativa andando sempre in doppia cifra. Un investimento che comunque la Juventus potrebbe fare solo a partire dall'estate prossima. Lo riporta Tuttosport.