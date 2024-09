Come sappiamo la; la nuova competizione organizzata dalla FIFA che si disputerà per la prima volta l'estate prossima, a giugno 2025. I bianconeri sono con l'Inter le due squadre italiane che parteciperanno al Mondiale per Club. In totale ci saranno 12 club europei. Ecco come la Juventus sui social ha "accolto" la nuova competizione.Nei giorni scorsi era stato pubblicato il logo del Mondiale per Club. La Juve sui social ha presentato la competizione con un video. "Pronti per una nuova era del calcio", il messaggio del club.