Le ultime su Tomori, Antonio Silva e Hancko

Il destino e soprattutto il futuro sembrano ormai tracciati. Lasi separeranno con l'apertura del mercato di gennaio, finestra utile al difensore brasiliano per trovare una nuova destinazione.Thiago Motta, di conseguenza, potrebbe vedere ridursi ulteriormente il numero dei difensori a sua disposizione alla luce dei gravi infortuni occorsi a Gleison Bremer e Juan Cabal, di fatto out fino a fine stagione.Morale della favola, la Juventus deve per forza di cosa rompere gli indugi e accelerare in maniera importante per quanto riguarda l'ingaggio di (almeno) un difensore.In cima alla lista dei desideri di Thiago Motta c'è il difensore del Milan. I bianconeri, che hanno già avviato i contatti per il centrale inglese, vorrebbero imbastire una sorta di operazione sulla falsariga di quella che ha portato Kalulu all'ombra della Mole, ovvero un prestito oneroso con opzione di riscatto fissata per la prossima estate. Al momento una trattativa concreta non c'è e, soprattutto, andrà tenuto conto anche della volontà del nuovo allenatore rossonero Sergio Conceicao.Per quanto riguarda, invece, come confermato dal suo agente Jorge Mendes, il gradimento è assolutamente reciproco: la Juve vuole il classe 2003 lusitano, così come il centrale del Benfica vede di buon occhio un eventuale trasferimento a Torino. A complicare le cose, quantomeno a parole, ci ha però pensato l'allenatore del club di Lisbona, Bruno Lage, il quale ha ribadito che per Antonio Silva così come per altri suoi giocatori servirà presentarsi col "portafogli pieno".Infine, David Hancko. Il difensore slovacco di proprietà del Feyenoord piace per la sua esperienza e, soprattutto, per la sua duttilità che gli consente di giocare anche da terzino. Per la Juve quella dell'ex Fiorentina sarebbe molto di più di una semplice trattativa e qualche colpo in uscita - su tutti appunto Danilo e Fagioli - potrebbero finanziare l'operazione con gli olandesi. L'unica cosa certa è che ora la Juve ha davvero fretta.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui