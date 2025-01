La Juve non molla Tomori

Laha come priorità l'acquisto di un difensore che possa rinforzare aumentare la gamma di soluzioni a disposizione diin vista della seconda parte di stagione. E in quest'ottica, il profilo maggiormente gradito dal tecnico bianconero rimane quello diSecondo quanto riferito da Calciomercato.com, dopo la Supercoppa italiana la Juventus potrebbe operare un nuovo tentativo proprio quando i rossoneri rientreranno da Riyadh dopo la sfida contro l'Inter.Un'intesa di massima con il calciatore inglese, in realtà, c'era già, così come il Milan sembrava propenso ad ascoltare la proposta di marca bianconera. Tuttavia, l'esonero di Paulo Fonseca e l'arrivo di Sergio Conceicao in panchina potrebbe rimescolare le carte.Il tecnico portoghese ha infatti schierato l'ex Chelsea dal primo minuto contro la Juve, in semifinale di Supercoppa, e verosimilmente lo farà anche nell'atto finale contro l'Inter. Di conseguenza nei prossimi giorni il nodo da sciogliere sarà proprio questo: la doppia titolarità di Tomori in Supercoppa lo toglierà definitivamente dal mercato o per la Juventus ci sono ancora margini?





