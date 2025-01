L'ex giocatore tra le altre della Juventus Birindelli è intervenuto ai microfoni di Tuttosport. Queste le sue parole sull'uscita della vecchia signora dalla Supercoppa italiana:"L’ossessione di vincere è l’abitudine a vincere, è l’attenzione al mille per mille sui minimi particolari dal primo all’ultimo minuto. La Juve non dava la sensazione di voler aggredire il risultato, di avere tutta questa fame. Ed è una sensazione comune ad altre partite: sembra che giochi e se il risultato arriva bene, ma che non lo insegua con tutte le proprie forze. Tornando alla mentalità e alla frase di Thiago Motta sulla vittoria che non deve essere un’ossessione, ci sta che l’allenatore cerchi di difendere la squadra".